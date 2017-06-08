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1000 عضوية جديدة سددت 35 مليون جنيه فى مركز شباب الجزيرة
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1000 عضوية جديدة سددت 35 مليون جنيه فى مركز شباب الجزيرة

2017-06-08 21:12:21

سجلت إدارة الاشتراكات بمركز شباب الجزيرة يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2017 العضوية الجديدة رقم 1000 للأسر التى انضمت حديثاً إلى عضوية المركز بعد تطويره وتجديده وإعادة افتتاحه افتتاحه فى العام قبل الماضى للأعضاء الأصليين للمركز الذين يتجاوز عددهم 100 ألف عضو.

وقد بدأ قبول العضويات الجديدة فى أواخر شهر فبراير الماضى وتستمر حتى نهاية شهر يونيو الجارى، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالى 1500 أسرة قبل نهاية الشهر الحالى.

وسددت تلك العضويات إجمالى مبلغ 35 مليون جنيه وتم تسليم كارنيهات العضوية الجديدة إلى الأعضاء الجدد بعد سدادهم كافة الرسوم الخاصة بالعضوية الجديدة للمركز.

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