ذكرت صحيفة ” لوباريزيان ” الفرنسية اليوم الخميس أن نادى باريس سان جيرمان رصد 220 مليون يورو لإنفاقها في موسم الانتقالات الصيفية 2017-2018 من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل .

ويتضمن مشروع المدرب الإسباني أوناي إيمري للموسم المقبل شراء ستة لاعبين هم مهاجم ولاعب خط وسط ومدافعين اثنين وحارس مرمى .

كما ألمحت الصحيفة إلى أن من بين الأسماء المرشحة لارتداء قميص البي إس جي المهاجم الإسباني برازيلي الأصل دييجو كوستا (تشيلسي) والأرجنتيني سرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) والنجم الشاب كيليان مبابي (موناكو) والجابوني بيير أوباميانج (بروسيا دورتموند) .