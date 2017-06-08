أكدت وكالة أنباء البحرين أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عقد اجتماعًا ثنائيًا في قصر الاتحادية بالقاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم استعرض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في المجالات كافة بما يلبي تطلعات شعبيهما، إضافة إلى بحث الأوضاع المستجدة في المنطقة، وتنسيق المواقف بشأنها.

وقالت الوكالة إن الملك حمد أعرب عن عميق شكره وتقديره للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا اعتزازه بمتانة ورسوخ العلاقات الأخوية التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات، والحرص المشترك على دفع آفاق التعاون واستمرار التواصل والتنسيق بشأن التعامل مع كافة القضايا، وحماية الأمن القومي العربي من أي تهديدات إقليمية أو دولية”.

ونقلت الوكالة عن الملك حمد قوله نصًا “إن مصر ستظل كما هي دومًا ركيزة الأمن القومي العربي والمنطقة بأسرها، وحصنًا صلبًا في الدفاع عن الأمة العربية وقضاياها، وستبقى قوتها قوةً لنا، وما الموقف الجماعي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، نظرًا لتمسكها باتخاذ مسلك مناوىء لكل من مصر والبحرين وعدد من الدول العربية، وبعد أن فشلت محاولات إقصائها عن دعم التنظيمات الإرهابية، فضلا عن إصرارها على التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والدول العربية بصورة تهدد امنها واستقرارها، وتضر بالأمن القومي العربي ووحدة الدول العربية”.

وأوضح الملك “أن موقف جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا الشأن يعكس حرصها على التضامن العربي، وإيمانها بأن الأمن القومي العربي لا يتجزأ وأنها تقف دائما مع أشقائها في السراء والضراء وضد كل من يهدد أمنها أو يسعى للنيل من استقرارها وسلامتها”.