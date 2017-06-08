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أندية الممتاز تسعى للتعاقد مع لاعب الأهلي السابق
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أندية الممتاز تسعى للتعاقد مع لاعب الأهلي السابق

2017-06-08 20:53:16

وضعت أندية الأسيوطي و الرجاء مطروح للاعب عمرو أشرف لاعب الأهلي السابق وقنا الحالي على رادارها لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد أكد أن العديد من أندية الدوري الممتاز تتفاوض مع مسئولي نادي قنا لضم اللاعب وأنهم على استعداد لدفع الشرط الجزائي البالغ 200 ألف جنيه

يذكر أن اللاعب عمرو أشرف قد بدأ ناشئاً في صفوف الأهلي ثم انتقل لنادي مصر المقاصة وبلدية المحلة

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