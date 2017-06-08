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المغربي: القطيعة العربية مع الدوحة لن يؤثر كثيرًا على الاقتصاد القطري
الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر

المغربي: القطيعة العربية مع الدوحة لن يؤثر كثيرًا على الاقتصاد القطري

2017-06-08 20:55:15
كتب - متابعات

أكد الدكتور ناجي المغربي رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن إمارة قطر تستحوذ على إنتاج ضخم من الغاز في حقل الشمال بليبيا، موضحًا أن القطيعة العربية مع الدوحة لن يؤثر كثيرًا على الاقتصاد القطري في الوقت الحالي.

وقال في حواره ببرنامج “مال وأعمال”، المذاع على “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أنه في حال استمرار الحصار من دول الخليج العربي على قطر برًا وجوًا وبحرًا، فإن المقاطعة العربية ستؤثر على المدى الطويل في التعاون الاقتصادي وبالتبعية التأثير سيمتد لأداء شركات قطاع الغاز القطرية.

ولفت إلى أنه يجب على الدوحة الاستجابة لشروط الدول العربية في نبذ عمليات العنف والإرهاب في المنطقة، والتوقف عن تمويل العمليات الإرهابية، التي تؤثر على أمن واقتصاد دول الإقليم.

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