واصلت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير الأمن، اليوم الخميس، تنظيم مآدب إفطار جماعي للمواطنين بمحيط الأقسام الشرطية.

ودعا الضباط والأفراد، المواطنين للمشاركة في تناول الإفطار، وتم توزيع العصائر والمشروبات والأطعمة المعدة من قبل وزارة الداخلية.

وثمن المواطنين، تلك المبادرة التي ساعدت على توطيد أواصر التواصل والتعاون بين الشرطة والمواطنين.

كما واصلت بعض الأقسام الشرطة بالمحافظات، تنظيم مآدب إفطار لليوم الثاني على التوالي، ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وفى إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وتنفيذًا للإستراتيجية الأمنية التي يهدف أحد أهم محاورها إلى تدعيم أواصر العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتفعيلًا لأطر التواصل والتلاحم الإيجابي مع المواطنين خاصةً في المناسبات الدينية والاجتماعية.