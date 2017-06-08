ذكرت مصادر بالرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن الرئيس ايمانويل ماكرون أكد اليوم الخميس ـ في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ـ أنه سيزور الجزائر في الأسابيع القادمة.

وأوضح ماكرون - خلال الإتصال الهاتفي - تمسكه ورغبته في بناء علاقة صداقة وثقة مع الجزائر الشريك الإستراتيجي لفرنسا ، بحسب المصادر التي أشارت الى تطرق الجانبين الى ملفي ليبيا ومنطقة الساحل ، مذكرين بأهمية التعاون بينهما لمكافحة الإرهاب.

وعلى جانب آخر ، أكد الإليزيه اليوم أن الرئيس ايمانويل ماكرون سيقوم بزيارة رسمية الى المغرب يومي 14 و 15 يونيو الجاري والتي سيستقبله خلالها الملك محمد السادس.