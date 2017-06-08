أكد الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن سماع الغناء للترفيه حلال على قول أسامة بن زيد ومعاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، وعلى مذهب الظاهرية.

وأردف “الهلالي”، في برنامجه “خير سلف”، المذاع على شاشة “أون لايف”، مساء الخميس، أن الحنفية والحنابلة يقولون أن سماع الغناء حلال، أما المالكية والشافعية فيقولون أنه مكروه، مشيرًا إلى أن من يتحدثون بأن الغناء الحرام يستدلون بقوله تعالى: “وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ”، لافتًا إلى أن لهو الحديث ليس غناء ولكن يعني البعد عن الحق.