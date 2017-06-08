قررت إدارة نادي وادي دجلة إحالة الحارس عصام الحضري للتحقيق بسبب ظهوره في برنامج رامز تحت الأرض، في حلقة البرنامج التي تمت إذاعتها يوم الأربعاء.

ونشر وادي دجلة بيانًا قصيرًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “قرر مجلس إدارة نادي وادي دجلة تحويل حارس مرمى الفريق اللاعب عصام الحضري للتحقيق نظرًا لما بدر منه من تجاوزات في حق النادي بعد ظهوره في احدى البرامج التلفزيونية.”

ويتواجد عصام الحضري في الوقت الحالي في معسكر المنتخب المصري الذي يتحضر لمواجهة تونس يوم الأحد المقبل في افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 في والتي ستقام في الكاميرون.