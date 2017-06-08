 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 08:52 مساءً
روابط سريعة
وادي دجلة يحيل "الحضري" للتحقيق
الحضري ورامز

وادي دجلة يحيل "الحضري" للتحقيق

2017-06-08 20:36:41

قررت إدارة نادي وادي دجلة إحالة الحارس عصام الحضري للتحقيق بسبب ظهوره في برنامج رامز تحت الأرض، في حلقة البرنامج التي تمت إذاعتها يوم الأربعاء.

ونشر وادي دجلة بيانًا قصيرًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “قرر مجلس إدارة نادي وادي دجلة تحويل حارس مرمى الفريق اللاعب عصام الحضري للتحقيق نظرًا لما بدر منه من تجاوزات في حق النادي بعد ظهوره في احدى البرامج التلفزيونية.”

ويتواجد عصام الحضري في الوقت الحالي في معسكر المنتخب المصري الذي يتحضر لمواجهة تونس يوم الأحد المقبل في افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 في والتي ستقام في الكاميرون.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3