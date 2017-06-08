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القوات الأمريكية توجه ضربة لقوات موالية للجيش السوري
الجيش السوري

القوات الأمريكية توجه ضربة لقوات موالية للجيش السوري

2017-06-08 20:32:21

 
أعلن التحالف الدولي أن القوات الأمريكية وجهت ضربة لقوات موالية للجيش السوري، بعد تحركها ضد قوات موالية للتحالف اليوم الخميس، وفقًا لما ذكر في شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأوضحت الشبكة، أن الضربة جاءت بالقرب من قاعدة التحالف في التنف.

وقال مسئولان للشبكة، إن القوات الأمريكية ضربت القوات السورية بعدما لاحظت 3 سيارات فنية تعبر المنطقة المحظورة، مضيفان أن سيارتين أصابتهما الضربة على بعد 24 ميلا من قاعدة التنف.

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