طالب محمد الحمادي رئيس تحرير جريدة الاتحاد الإماراتية دولة قطر بأن تقر بارتكابها الأخطاء بدعمها للإرهاب وتمويله والإساءة لدول شقيقة خليجية وعربية ، وأن تتعهد بالتراجع عن هذا وتعود للحضن الخليجي والبيت العربي الكبير.

وقال الحمادي ـ في مقاله اليومي ـ إن مصر العروبة وقفت مع جميع دول الخليج في الحرب والسلم ولم تخذل العرب يوما ولم تتخل عنهم ووقفت مع كل الدول المحبة للسلام من أجل الخير والسلام والتنمية.

وأضاف أن مصر بمكانتها العربية والإسلامية والعالمية ، مصر العروبة ومصر الكرامة ومصر الخير ، مصر الشقيقة الكبرى للعرب التي لم تخذل العرب يوما ، فقد كانت في كل قضاياهم النصير والشقيقة التي لا تتخلى عن أشقائها ، وإن أخطأوا فهي تسامح وتتجاوز عن الخطأ.

وتابع أن مصر وقفت مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني عقوداً من الزمان ولم تتراجع ، ووقفت مع جميع دول الخليج في الحرب والسلم ، ووقفت حتى مع الغريب في أفريقيا ، وفي دول العالم من أجل الخير والسلام والتنمية.

وتسائل الحمادي ” هل مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ؟ فهل كل هذه الدول بكل ما لها من سجل ناصع البياض في العلاقات مع قطر والوقوف معها هي على خطأ وقطر على صواب؟!”.

وقال إن أقرب جيران قطر هي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات وهي أولى ثلاث دول أعلنت قطع العلاقات مع شقيقتها الصغيرة ، وهي أكثر ثلاث دول تتداخل شعوبها بالشعب القطري اجتماعياً وأسرياً ، وهي أكثر ثلاث دول يرتبط اقتصادها بالاقتصاد القطري ، وهي التي اتخذت هذا القرار الصعب بالمقاطعة.