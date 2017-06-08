

تمكنت الحماية المدنية بسوهاج بقيادة العميد علاء السعيد مدير الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق في 18 منزلا إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بنجع عجور بالشيخ مكرم بسوهاج ونتج عنه مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين واحتراق 18 منزلا من الطرفين وتم السيطرة على الحريق وإخماده بعد ساعة من الحريق.

كان اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز سوهاج بوقوع مشاجرة بنجع عجور بقرية الشيخ مكرم بسبب خلافات الجيرة ونتج عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين واحتراق 18 منزلا وتم السيطرة على الحريق بعد الدفع 7 سيارات إطفاء من مركزي سوهاج والمراغة، وجاري حصر التلفيات.







