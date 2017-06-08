أكدت وسائل الإعلام البحرنية أهمية المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدة أنها تكتسب أهمية كبيرة في ظل التطورات الراهنة في المنطقة والعالم وما يستدعيه ذلك من التشاور والتنسيق المشترك مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة.

وقالت إن زيارة الملك تأتي بعد الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية والقمم الثلاث المهمة التي عقدت في الرياض والتي تمثل نصرا خليجيا وعربيا وإسلاميا منقطع النظير ولا شك أن النتائج المهمة التي تمخضت عنها والتي تصب في صالح القضايا الخليجية والعربية تستدعي التشاور العربي لوضعها موضع التنفيذ والاستفادة منها في تدعيم الموقف الخليجي والعربي ومكافحة الإرهاب كهدف مشترك للدول الثلاث التي تأتي في طليعة الدول التي تحارب الإرهاب وتشارك بفعالية إقليميا ودوليا لمكافحته وتجفيف منابع تمويله.

وأضافت، أنه ولعل التطورات الأخيرة التي استدعت قطع الدول الثلاث بالإضافة إلى دولة الإمارات ودول عربية ودولية أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ستكون على جدول المباحثات بين الملك والرئيس عبد الفتاح السيسي فقد تم اتخاذ القرار رغم صعوبته بعد أن تمادت قطر في تجاوزاتها بإصرارها على التدخل في شئون البحرين والسعودية مصر وغيرها من الدول العربية بغير وجه حق وبأسلوب يضر بأمن واستقرار هذه الدول إلى جانب دعم الدوحة لجماعات إرهابية خطيرة كحزب الله والحوثيين والتي تضمر الشر للدول العربية وتعاونها مع النظام الإيراني الإرهابي وتوجيه آلتها الإعلامية لتكون منبرا لهذه الجماعات ومعولا للهدم في المنطقة.

وأوضحت أن زيارة الملك لمصر تأتي في ظل ما يربط بين البحرين ومصر من علاقات صداقة أخوية متميزة وقوية حيث تشكل العلاقات البحرينية – المصرية نموذجا للعلاقات الوطيدة العربية - العربية.

وتابعت، أن تعد العلاقات البحرينية المصرية نموذجا يحتذى للعلاقات بين الدول الشقيقة والصديقة فهي علاقات ود وصداقة على مر العصور وتنظر مملكة البحرين إلى مصر باعتبارها بيت العرب ويكن الملك المفدى محبة خاصة لمصر وشعبها وقد بادله الشعب المصري حبا بحب ومن هنا تحظى زيارات جلالته إلى مصر باهتمام رسمي وشعبي كبيرين.

وقالت أن الرؤى البحرينية المصرية تتوافق حول القضايا العربية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب لخير الإنسانية وتطورها، كما تتوافق رؤاهما حول أهمية دعم الأمن والاستقرار فيهما حيث تؤكد مملكة البحرين دائما وأبدا على مساندتها للشقيقة مصر في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه كما تعبر مصر عن التزامها الدائم بدعم المملكة والحفاظ على أمنها باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وحول التعاون الثنائي عبرت الزيارات المتعددة للملك لمصر والسيسي للبحرين عن رغبة مشتركة في تدعيم وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أعلى.

وتابعت: زيارة الملك لمصر العام الماضي وما شهدته من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وما حظيت به من اهتمام اعتبرت دعمًا قويًا لمسار هذه العلاقات القوية وقد أعقبها العديد من الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين كان أحدثها زيارة الرئيس السيسي لمملكة البحرين مايو الماضي وكذلك تبادل الزيارات بين مسئولي البلدين لبحث تدعيم التعاون ووضع ما اتفق عليه من اتفاقيات وتفاهمات موضع التنفيذ.