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الدوحة توقف موقع تليفزيون قطر
امير قطر تميم بن جمد‎

الدوحة توقف موقع تليفزيون قطر

2017-06-08 20:24:02

 
أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، توقف الموقع الإلكتروني لتليفزيون قطر، لتعرضه لمحاولات قرصنة.

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حمد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «لدواعٍ أمنية تم إيقاف الموقع مؤقتًا».

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأربعاء، أن التحقيقات الأولية كشفت عن مصادر قرصنة الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية “قنا” والحسابات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى العلاقات الدبلوماسية مع قطر، على خلفية اتهامها بدعم “الإرهاب” وتهديد أمن دول المنطقة.

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