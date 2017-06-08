

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، أن التصعيد الكبير المرتبك من قطر، بالطلب الحماية من إيران وتركيا هو فصل جديد مأساوي هزلي، مشددا على أن الاستقواء بالخارج لن يفيد.

وغرد قرقاش على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: “التصعيد الكبير من الشقيق (قطر)، المربك والمرتبك، وطلب الحماية السياسية من دولتين غير عربيتين والحماية العسكرية من إحداها لعله فصل جديد مأساوي هزلي”.

واعتبر الوزير الإماراتي، أن تصرفات قطر تستعدي الاشقاء والمنطقة، قائلا:” والسؤال المحيّر منذ عقدين ما زال قائما حول التوجه الذي تبناه الشقيق وكيف تقرر الأهواء الشخصية توجهات الدولة وتستعدي الأشقاء والمنطقة”.

وأبدى قرقاش، استغرابه من دعاوي الاستقلال ثم طلب الحماية، قائلا: “الحكمة ومعالجة مشاغل الأشقاء هي الطريق الصحيح لحل الأزمة ويسهل مهمة الوساطات، فغريب من يطلب احترام استقلاليته ويهرع للحماية الطورانية”.

وأضاف: “الأزمة مع الشقيق أغرب ما فيها من يقف معه، الإيراني والتركي والحمساوي والثوري والحزبي والإخوانجي، ويسعى الخليجي والعربي بأن يغير الشقيق مساره”.

وختم قرقاش تغريداته قائلا: “مجددا ندعو إلى تغليب العقل والحكمة ونبذ المكابرة والعناد، فالتصعيد لا ينفع، والاستقواء بالخارج لا يمثل حلا، المخرج في منهج جديد شفاف صادق”.