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داعية إسلامي لإعلامي: "مش بالزبيبة"
حمدي رزق

داعية إسلامي لإعلامي: "مش بالزبيبة"

2017-06-08 20:31:49
كتب - متابعات

وجه الإعلامي حمدي رزق سؤالا للداعية فتحي الحلواني، قائلًا: “كيف يشهد الناس لشخص ما بالخشية، وهم لم يطلعوا على أعمال القلوب؟”

ورد عليه الشيخ فتحي الحلواني، الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج “مكارم الأخلاق”، المذاع على فضائية “ًصدى البلد”، مساء الخميس، بقوله: “مش بالزبيبة، الجماعة بتوع الزبيبة دول سيبك منهم، دول اللي خدعونا”.

وسأل  رزق” ثانية عن عدم وجود لديه زبيبة، فرد عليه قائلًا: “ممكن أكون زيك”، مستطردًا إن الأعمال نية، ومحلها القلب، وما يقدمه الشخص من أعمال يدل على أخلاقة.

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