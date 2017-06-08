آبل تعلن خبرا سيئا لمستخدمي آي فون 5

في حال كنت أحد مستخدمين هاتف آي فون 5 أو 5c، فأنت على موعد مع خبر سيء من آبل. وقالت آبل إن نظام التشغيل الجديد iOS11، الذي سيُطرح في وقت لاحق من هذا العام، لن يدعم هاتف ...