 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 08:58 مساءً
روابط سريعة
وائل كفوري ينقذ فتاة من مقلب رامز تحت الأرض
وائل كافوري ـ وائل كفوري

وائل كفوري ينقذ فتاة من مقلب رامز تحت الأرض

2017-06-08 20:05:02
كتب - متابعات

قدم المطرب اللبناني وائل كفوري دورا بطوليا خلال وقوعه الضحية رقم 13 ببرنامج رامز تحت الأرض، من تقديم الفنان رامز جلال ، والمذاع على شاشة “إم بي سي مصر”.
واحتضن كافوري، الفتاة المشاركة في البرنامج أثناء غرقهما في الرمال المتحركة، وقام بإلقائها إلي اعلي في محاولة منه لإنقاذها وعدم غرقها بالرمال المتحركة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3