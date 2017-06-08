زارت النجمة الشابة ناهد السباعي مستشفى سرطان الأطفال 57357 مساء أمس الأربعاء، لدعم الأطفال المقيمين إقامة دائمة والمترددين بشكل دوري على المستشفى لتلقي العلاج، وحرصت ناهد على اللعب والرسم والتقاط الصور مع الأطفال.

كما أبدت “السباعي” سعادتها بسبب فرحة الأطفال بزيارتها لهم وحبهم لشخصية هبة رجل الغراب التي جسدتها مؤخرا، متمنية تكرار العمل مرة أخرى لترسم الفرحة على وجوههم.

وأشادت النجمة الشابة بالنظام المتبع بمستشفى 57357، والعاملين بها، لافتة إلى أنهم ليس لهم هدف سوى راحة وإسعاد الأطفال المرضى، موضحة أنها ستزور المستشفى بشكل دائم لدعم الأطفال في كل وقت.

يذكر أن مستشفى سرطان الأطفال 57357 قد أطلقت حملة تحت شعار “تعالى فرحهم بطريقتك” لتشجيع المشاهير والمواطنين لزيارة المستشفى وتقديم الدعم المعنوي للأطفال المرضى.