 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 08:45 مساءً
روابط سريعة
ناهد السباعي تزور مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال
ناهد السباعي

ناهد السباعي تزور مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال

2017-06-08 19:55:05
كتب - متابعات

زارت النجمة الشابة ناهد السباعي مستشفى سرطان الأطفال 57357 مساء أمس الأربعاء، لدعم الأطفال المقيمين إقامة دائمة والمترددين بشكل دوري على المستشفى لتلقي العلاج، وحرصت ناهد على اللعب والرسم والتقاط الصور مع الأطفال.

كما أبدت “السباعي” سعادتها بسبب فرحة الأطفال بزيارتها لهم وحبهم لشخصية هبة رجل الغراب التي جسدتها مؤخرا، متمنية تكرار العمل مرة أخرى لترسم الفرحة على وجوههم.

وأشادت النجمة الشابة بالنظام المتبع بمستشفى 57357، والعاملين بها، لافتة إلى أنهم ليس لهم هدف سوى راحة وإسعاد الأطفال المرضى، موضحة أنها ستزور المستشفى بشكل دائم لدعم الأطفال في كل وقت.

يذكر أن مستشفى سرطان الأطفال 57357 قد أطلقت حملة تحت شعار “تعالى فرحهم بطريقتك” لتشجيع المشاهير والمواطنين لزيارة المستشفى وتقديم الدعم المعنوي للأطفال المرضى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3