تمكنت اليوم الخميس إحدى تشكيلات الجيش الوطني التونسي، المنتشرة بالمنطقة العسكرية العازلة، من القبض على شخصين على متن سيارة رباعية الدفع، اجتازا الحدود التونسية الجزائرية بقطاع برج الخضراء متجهين إلى ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع التونسية - في بيان قبل قليل - إنه تبين من التحقيق أن الشخصين ليس لديهما وثائق هوية وصرحا بأنهما من الجزائر.

من جانب آخر، تمكنت دورية عسكرية من إيقاف شخص، عصر اليوم، بقطاع بنقردان، وهو تشادي الجنسية حسب وثائق هويته، وصرح بأنه “راعي إبل اجتاز الحدود عن غير قصد باحثا عن إبله الضائعة”، وتم تسليمه لفرقة الحرس الحدودي بالشوشة.

على صعيد آخر، تمكنت اليوم وحدة عسكرية عاملة بمنطقة الكسر، قطاع الذهيبة، من إحباط محاولة تهريب 90 رأس غنم تم إدخالها من الاراضي الليبي، وقامت بحجزها وتسليمها لوحدات الديوانة.