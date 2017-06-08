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لماذا تزوج حسن الرداد من إيمي سمير غانم قبل تجهيز شقة الزوجية؟
حسن الرداد و ايمي سمير غانم

لماذا تزوج حسن الرداد من إيمي سمير غانم قبل تجهيز شقة الزوجية؟

2017-06-08 19:50:07
كتب - متابعات

كشف الفنان حسن الرداد عن السبب الذي دفعه للزواج من الفنانة إيمي سمير غانم قبل الانتهاء من تجهيز شقة الزوجية.

وقال حسن الرداد، خلال حواره عبر نجوم إف إم، إن مواصفات الرجل الوسيم الشرقي يمتلكها عمرو يوسف. والسيدات في مصر يحصلن على حقوقهن في بعض الأشياء ولا ينالوها في أشياء أخرى”.

وتابع الرداد: “تزوجت قبل الانتهاء من تجهيز شقة الزوجية بسبب إنني وإيمي قررنا الزواج فورا وعدم السماح لأي ظروف بتعطيلنا عن تنفيذ قرارنا، وارتديت بدلة فرح زرقاء لتتماشى مع إقامة الفرح على الشاطئ”.

وأضاف: “إيمي تتعامل مع المعجبات بعقلانية شديدة كونها تعلم جيدا طبيعة عملنا وتعلم أنه يتعين علي أن أتعامل معهم بكل حب وتقدير واحترام، كما أنها كانت تدرك جيدا أن شيرين تمزح حينما قالت إنها ستقبلني إذا عاكستها”.

وأكمل حسن الرداد: “حماتي الفنانة دلال عبد العزيز من أطيب الشخصيات التي يمكنك أن تقابلها، وهي أول فرد تعرفت عليه في عائلة إيمي، وأصر دائما على أن المرأة الجدعة التي تتحمل المالخبر الأول

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