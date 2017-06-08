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محمود العسيلي: شيرين أسطورة
محمود العسيلي

محمود العسيلي: شيرين أسطورة

2017-06-08 19:46:05
كتب - متابعات

وصف الفنان محمود العسيلي، الفنانة الكبيرة شيرين، بالأسطورة، خلال حديثه مع جيهان عبد الله في “احكي يا شهريار” عن أبرز المطربات المتواجدات على الساحة في الفترة الحالية.

وقال “العسيلي”: “المرأة النكدية لا يوجد أي حلول تجدي معها، الحل الوحيد هو أن تقوم بتغيير (كالون) الباب، كما أن أفضل من أدى دور الرجل من الممثلات المصريات هي نادية لطفي”.

وتابع محمود العسيلي: “إليسا صوت وإحساس أكثر من رائع، شيرين بالنسبة لي أسطورة، كما أنني أعشق سميرة سعيد وأنغام، وأتمنى المشاركة في دويتو مع واحدة منهم أو جميعهم”.

وأكمل العسيلي “النكد والغباء يجعل من المرأة لا تطاق بدون أدنى نقاش، هناك في حياتي من وددت أن أسلمها إلى مسرور السياف، ولكنها ذهبت إلى حالها بفضل الله، ولا أنكر أن الرجل المصري يعاني من الازدواجية وهي أبرز عيوبه، والتي

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