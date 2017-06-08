أصدر محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر اليوم الخميس قراراً بتشكيل مجلس استشارى على مستوى المحافظة برئاسته، حيث يختص المجلس بتقديم المشورة فى أطر تخطيطية للمعاونة فى تحقيق نقلة نوعية للمحافظة، والمساعدة فى وضع الاقتراحات والمحاور العامة والاستراتيجية لخطة التنمية بالمحافظة والإشراف على تنفيذها.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم - إن المجلس يختص بالإشراف على تنفيذ السياسات والخطط على مستوى المحافظة، ودعم ومساندة واقتراح المشروعات الاقتصادية التى تعمل على توفير فرص عمل مناسبة داخل المحافظة..موضحا أن اجتماعات المجلس ستعقد بمقر ديوان عام المحافظة بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز عقد اجتماع خارج ديوان عام المحافظة بناء على طلب أحد الأعضاء وموافقته، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى الأعضاء.

وأشار إلى أن المجلس يشكل من عضوية كل من راضى أمين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ أو نائبه لشئون المجتمع والبيئة، ورئيس الغرفة التجارية، والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف، والقمص بطرس بطرس بسطاروس وكيل مطرانية كفر الشيخ أو من ينوب عنه، وعميد كلية الطب، وعميد معهد الخدمة الإجتماعية، وعميد كلية الهندسة، وعبودة أبو حليمة المستشار القانونى للمحافظة، ومصطفى جاد وكيل وزارة التضامن، وهشام يوسف مدير عام الثقافة، ومنسق الشباب للمحافظة، ورئيس هيئة التخطيط والمتابعة لإقليم الدلتا، ومدير عام التخطيط العمرانى “المركز الإقليمى بطنطا”، والدكتور على عبد القادر المستشار الاقتصادى للمحافظة، والدكتورة هدى الطنبارى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة، ومدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ومدير إدارة الببيئة بالمحافظة، ومدير مركز البحوث الزراعية، ومدير عام مركز المعلومات.

ولفت إلى أنه قرر تشكيل أمانة فنية للمجلس الاستشارى تتكون من السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، وكيل مديرية التضامن بكفر الشيخ، ووكيل مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، ووكيل مديرية الزراعة، ومدير مديرية الثقافة، ومنسق الشباب بالمحافظة، ومدير عام مركز المعلومات.