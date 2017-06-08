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البابا تواضروس يستقبل رئيس بوركينا فاسو بالكاتدرائية المرقسية
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يستقبل رئيس بوركينا فاسو بالكاتدرائية المرقسية

2017-06-08 19:37:03
كتب - أ ش أ

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم رئيس جمهورية بوركينا فاسو مارك كرستيان كابوري ،والوفد المرافق له.
تأتي زيارة كابوري للكاتدرائية في إطار زيارته الحالية للقاهرة، حيث زار الكاتدرائية باعتبارها احدى المؤسسات المصرية الوطنية العريقة.

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