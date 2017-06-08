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وزير النفط الليبي: قطر تطمع في مواردنا النفطية منذ 2011
النفط في ليبيا - ليبيا

وزير النفط الليبي: قطر تطمع في مواردنا النفطية منذ 2011

2017-06-08 19:29:53
كتب - متابعات

قال وزير النفط الليبي ناجي المغربي إن بلاده كشفت تفاصيل المؤامرة القطرية على بلاده منذ عام 2011 والتي تهدف إلى زيادة الانقسام السياسي في ليبيا بهدف السيطرة على موارد النفط الليبية 

وفي تصريحات خاصة لنشرة أخبار dmc أضاف المغربي أن دعم قطر للثورة ضد حكومة القذافي كان يهدف بالأساس إلى إقامة إمارة إسلامية تقودها الدوحة بهدف السيطرة على موارد النفط الليبية .
وأوضح المغربي أن ليبيا في ذلك الوقت كانت تربطها علاقة شراكة مع إحدى الشركات السويسرية التي كانت تحتكر تصدير أحد حقول النفط الليبية بطاقة إنتاجية تقدر بنحو مئتين وخمسة وثلاثين ألف برميل كاشفا أن قطر كانت لديها استثمارات في تلك الشركة السويسرية ما يعني أن عائد واردات النفط الليبي كان يصب في صالح الحكومة القطرية .

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