كشفت الإعلامية أسماء مصطفى عن سر اهتمامها بالأطفال الذي دفعها لتنفيذ مسلسل “زِووو” والذي يُعرض في شهر رمضان على شاشة ON E.

قالت أسماء مصطفى إن سر اهتمامها بالأطفال هو كونها “أُمًا” لطفلين وكأيّ أم حريصة على متابعة ما يشاهده أطفالها وجدت أن مصر ينقصها تقديم أعمال ذات محتوى هادف وجيد لتعليم الأطفال وبث القيم الأخلاقية الحميدة، وعلى الجانب الآخر وجدت أن المتاح هو أفلام الكارتون الأجنبية والتي لا تتلائم أفكارها مع أفكار مجتمعنا العربي فكان لابد من الخروج بعمل للأطفال بطابع مصري أصيل.

وأضافت أنها قد بدأت في التخطيط لتنفيذ تلك الفكرة منذ 4 سنوات حيث كانت تخترع بعض الشخصيات الوهمية لتروي من خلالها بعض القصص لأطفالها، وبمرور الوقت أصبحت تكّون المزيد من الشخصيات الخيالية كأسرة أو عائلة ومن هنا قررت تحويل تلك القصص الخيالية إلى واقع مرئي، وبالفعل تواصلت مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين ومالك قنوات ON الذي رحب بالفكرة وأبدى موافقته على أن يُنتج ويذاع العمل في رمضان الجاري.

في السياق نفسه أكدت أن هناك سببين لاستخدام قالب العرائس المتحركة وليس الكارتون كما هو شائع، السبب الأول هو أن التجارب قد أثبتت أن “العرائس” موضة لا تبطل و“Disney” أكبر مثال على ذلك، وثانيا رغبتها في عودة العرائس المتحركة بقوة خاصة أنه في الوقت الحالي لا توجد “عرائس” تقدم عروضا للأطفال وما هو موجود حاليا يستهدف فئة أخرى غير فئة الأطفال ويظهر ذلك في استخدام بعض الألفاظ والإيحائات التي لا تتناسب مع ما يقدم للطفل.

وحول الصعوبات كشفت أسماء بعض التحديات التي واجهت فريق العمل بداية من مرحلة تصنيع العرائس والتصوير الخارجي بها، وكذلك مرحلة إنتاج أبيات لها قافية تُمثل30 أغنية تتفق مع رسالة وموضوع الحلقة، وأيضا كان إقناع فنان كبير مثل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الذي يؤدي دور “جدو شرف” ليقوم بغناء بعض المقاطع كان من أبرز الصعوبات.

وعن تصوير المسلسل أوضحت أسماء أنه قد استغرق مدة 42 يوما متواصلا، مؤكدة أنه لا يوجد أي تشابة بين شخصيات “وردة” و “تووت” في مسلسل “زووو” وشخصيات المسلسل الإذاعي “وردة وتوت” والذي شاركت فيه على راديو هيتس، كما أشادت بدور الإنتاج والإخراج وجميع فريق عمل المسلسل الذين ساهموا في خروج ذلك العمل الذي يهدف إلى ترسيخ أهم القيم التي يحرص المجتمع على حفظها في الأجيال المقبلة.