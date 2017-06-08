أسماء مصطفى تروى القصة الكاملة لمسلسل "زووو"2017-06-08 19:28:02
كشفت الإعلامية أسماء مصطفى عن سر اهتمامها بالأطفال الذي دفعها لتنفيذ مسلسل “زِووو” والذي يُعرض في شهر رمضان على شاشة ON E.
قالت أسماء مصطفى إن سر اهتمامها بالأطفال هو كونها “أُمًا” لطفلين وكأيّ أم حريصة على متابعة ما يشاهده أطفالها وجدت أن مصر ينقصها تقديم أعمال ذات محتوى هادف وجيد لتعليم الأطفال وبث القيم الأخلاقية الحميدة، وعلى الجانب الآخر وجدت أن المتاح هو أفلام الكارتون الأجنبية والتي لا تتلائم أفكارها مع أفكار مجتمعنا العربي فكان لابد من الخروج بعمل للأطفال بطابع مصري أصيل.
وأضافت أنها قد بدأت في التخطيط لتنفيذ تلك الفكرة منذ 4 سنوات حيث كانت تخترع بعض الشخصيات الوهمية لتروي من خلالها بعض القصص لأطفالها، وبمرور الوقت أصبحت تكّون المزيد من الشخصيات الخيالية كأسرة أو عائلة ومن هنا قررت تحويل تلك القصص الخيالية إلى واقع مرئي، وبالفعل تواصلت مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين ومالك قنوات ON الذي رحب بالفكرة وأبدى موافقته على أن يُنتج ويذاع العمل في رمضان الجاري.
في السياق نفسه أكدت أن هناك سببين لاستخدام قالب العرائس المتحركة وليس الكارتون كما هو شائع، السبب الأول هو أن التجارب قد أثبتت أن “العرائس” موضة لا تبطل و“Disney” أكبر مثال على ذلك، وثانيا رغبتها في عودة العرائس المتحركة بقوة خاصة أنه في الوقت الحالي لا توجد “عرائس” تقدم عروضا للأطفال وما هو موجود حاليا يستهدف فئة أخرى غير فئة الأطفال ويظهر ذلك في استخدام بعض الألفاظ والإيحائات التي لا تتناسب مع ما يقدم للطفل.
وحول الصعوبات كشفت أسماء بعض التحديات التي واجهت فريق العمل بداية من مرحلة تصنيع العرائس والتصوير الخارجي بها، وكذلك مرحلة إنتاج أبيات لها قافية تُمثل30 أغنية تتفق مع رسالة وموضوع الحلقة، وأيضا كان إقناع فنان كبير مثل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الذي يؤدي دور “جدو شرف” ليقوم بغناء بعض المقاطع كان من أبرز الصعوبات.
وعن تصوير المسلسل أوضحت أسماء أنه قد استغرق مدة 42 يوما متواصلا، مؤكدة أنه لا يوجد أي تشابة بين شخصيات “وردة” و “تووت” في مسلسل “زووو” وشخصيات المسلسل الإذاعي “وردة وتوت” والذي شاركت فيه على راديو هيتس، كما أشادت بدور الإنتاج والإخراج وجميع فريق عمل المسلسل الذين ساهموا في خروج ذلك العمل الذي يهدف إلى ترسيخ أهم القيم التي يحرص المجتمع على حفظها في الأجيال المقبلة.
-
الأمم المتحدة: داعش نظم عمليات قتل جماعية للمدنيين الفارين بالموصل
ذكرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف أنها تلقت تقارير تشير إلى أن أكثر من 231 مدنيا قتلوا وهم يحاولون الفرار من غرب الموصل وذلك منذ 26 مايو الماضي. ...Thu, 08 Jun 2017 13:12:20 GMT
-
السيسى يؤكد أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات ...Thu, 08 Jun 2017 14:29:04 GMT
-
وزير الدفاع: يخطىء من لا يعي قدر مصر وقواتها المسلحة
أكد القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي أن القوات المسلحة قوات عصريه تمتلك من اسباب القوة مايمكنها من الوفاء بمهامها ومسئوليتها، وشدد ...Thu, 08 Jun 2017 14:24:09 GMT
-
مصر تدرس استمرار دعم «أسعار الكهرباء» عامين
كشف وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، اليوم الخميس، عن أن الوزارة، تدرس استمرار دعم أسعار الكهرباء، لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية، بدلاً من رفع الدعم نهائياً في ...Thu, 08 Jun 2017 10:53:37 GMT
-
وزير خارجية الإمارات لقطر: الاستقواء بإيران وتركيا لن يفيد
أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، أن التصعيد الكبير المرتبك من قطر، بالطلب الحماية من إيران وتركيا هو فصل جديد مأساوي هزلي، مشددا على أن ...Thu, 08 Jun 2017 18:22:31 GMT
-
أسماء مصطفى تروى القصة الكاملة لمسلسل "زووو"
كشفت الإعلامية أسماء مصطفى عن سر اهتمامها بالأطفال الذي دفعها لتنفيذ مسلسل “زِووو” والذي يُعرض في شهر رمضان على شاشة ON E. قالت أسماء مصطفى إن سر اهتمامها بالأطفال ...Thu, 08 Jun 2017 17:40:34 GMT
-
آبل تعلن خبرا سيئا لمستخدمي آي فون 5
في حال كنت أحد مستخدمين هاتف آي فون 5 أو 5c، فأنت على موعد مع خبر سيء من آبل. وقالت آبل إن نظام التشغيل الجديد iOS11، الذي سيُطرح في وقت لاحق من هذا العام، لن يدعم هاتف ...Thu, 08 Jun 2017 12:15:48 GMT
-
كوبلر ووزير الخارجية الألماني يزوران مركز احتجاز مهاجرين في طرابلس
زار المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الخميس، مركز احتجاز للمهاجرين في طرابلس، رفقة وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل الذي يزور طرابلس حاليا . وقال ...Thu, 08 Jun 2017 17:13:12 GMT
-
"النواب" يستأنف جلساته الإثنين لمناقشة عدد من مشاريع القوانين
يستأنف مجلس النواب يوم الإثنين المقبل جلساته العامة التي ستستمر على مدار ثلاثة أيام لنظر عدد من مشاريع القوانين وطلبات الإحاطة والمناقشة العامة المقدمة من النواب. ...Thu, 08 Jun 2017 16:54:27 GMT