أكد الفنان محمد ممدوح أنه تلقى أكثر من عرض درامي بعد عرض “جراند أوتيل” في رمضان الماضي، وكان هناك عمل درامي قد استقر عليه بالفعل، قبل أن يُعرض عليه دوره في مسلسل “لا تطفئ الشمس”، لكنه بعد أن عُرض دور أحمد في المسلسل استعاد ذكرياته مع الفيلم وكيف كان يتمنى أن يكون واحدًا من الأبطال فلم يتردد في المشاركة، لافتًا إلى أن فرحته كانت لا توصف عندما عُرض عليه السيناريو.

أشار “ممدوح” الملقب بـ”تايسون” في تصريحات صحفية، إلى أنه في أثناء تحضيره للدور اكتفى بقراءة السيناريو فقط ولم يعتمد على الرواية، لأن السيناريست تامر حبيب والمخرج محمد شاكر خضير غيروا كثيرًا في الشخصية والأحداث، فأصبحت مختلفة عما ورد في الرواية الأساسية للكاتب إحسان عبد القدوس.

وتابع أنه دائمًا ما يبحث في الشخصية التي يؤديها عن أكثر صفة واضحة فيها، ثم يبدأ في تكوين شكل الشخصية وتصرفاتها النهائية بالاتفاق مع المخرج والمؤلف، مُبديًا سعادته بتكوين ثلاثي مع كل من محمد شاكر خضير وتامر حبيب بعدما تعاون معهما للمرة الثالثة على التوالي بعد مسلسلي “طريقي” وجراند أوتيل”، مُضيفًا: “أنا فاهم شاكر وهو فاهمني وهناك سلاسة وأريحية واتفاق دائم في التعامل بيننا، وكذلك تامر حبيب، وشرف كبير لي أن نكون ثلاثي معا”.

وينتظر “ممدوح” عرض فيلمين في موسم أفلام عيد الفطر المبارك وهما “الخلية” مع الفنان أحمد عز وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، أما الفيلم الثاني هو “الأصليين” مع كل من الفنان خالد الصاوي والفنانة منة شلبي والفنانة كندة علوش، ويظهر خلاله كضيف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.