وادي دجلة يحيل عصام الحضري للتحقيق بسبب تجاوزه في حق النادي2017-06-08 19:01:36
قرر مجلس إدارة نادي وادي دجلة، إحالة حارس مرمى الفريق عصام الحضري، للتحقيق، لتجاوزه في حق النادي.
وأصدر مجلس إدارة وادي دجلة، بيانا رسميا اليوم الخميس أكد خلاله إحالة عصام الحضري حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، للتحقيق، نظرا لما بدر منه من تجاوزات في حق النادي، بعد ظهوره في إحدى البرامج التلفزيونية مؤخرا.
-
الأمم المتحدة: داعش نظم عمليات قتل جماعية للمدنيين الفارين بالموصل
ذكرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف أنها تلقت تقارير تشير إلى أن أكثر من 231 مدنيا قتلوا وهم يحاولون الفرار من غرب الموصل وذلك منذ 26 مايو الماضي. ...Thu, 08 Jun 2017 13:12:20 GMT
-
السيسى يؤكد أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات ...Thu, 08 Jun 2017 14:29:04 GMT
-
وزير الدفاع: يخطىء من لا يعي قدر مصر وقواتها المسلحة
أكد القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي أن القوات المسلحة قوات عصريه تمتلك من اسباب القوة مايمكنها من الوفاء بمهامها ومسئوليتها، وشدد ...Thu, 08 Jun 2017 14:24:09 GMT
-
مصر تدرس استمرار دعم «أسعار الكهرباء» عامين
كشف وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، اليوم الخميس، عن أن الوزارة، تدرس استمرار دعم أسعار الكهرباء، لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية، بدلاً من رفع الدعم نهائياً في ...Thu, 08 Jun 2017 10:53:37 GMT
-
"الصيف" بمليون دولار في لندن
تم بيع لوحة “الصيف” للفنان الروسي “إسحاق ليفيتان” في مزاد علني في لندن مقابل 908 آلاف جنيه إسترليني (قرابة1.1 مليون دولار). ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن العمل ...Thu, 08 Jun 2017 14:29:24 GMT
-
تكريم الفائزين بجائزة بوشكين 2017 في روما
أكدت وسائل إعلام أن احتفال توزيع جوائز “بوشكين-2017” العالمية للفنون سيعقد في العاصمة الإيطالية روما. ووفقا لروسيا اليوم ، الفائزين بهذه الجائزة لهذا العام هم ...Thu, 08 Jun 2017 14:32:20 GMT
-
معرض بريطانى يجسد جدل الخروج من الاتحاد الأوروبى
يطلق الفنان البريطاني جريسون بيري يوم الخميس معرضا جديدا، تزامنا مع إجراء الانتخابات العامة، يسلط فيه كالعادة بعين الناقد الضوء على صخب المشهد السياسي في بلده. ومن ...Thu, 08 Jun 2017 14:29:24 GMT
-
مؤتمر لدعم المشروعات الشبابية المتوسطة والصغيرة بشرم الشيخ
تنظم سلسلة مؤتمرات “مصر باب الوصل” مؤتمرا لدعم المشروعات الشبابية المتوسطة والصغيرة يوم 13 سبتمبر المقبل بشرم الشيخ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة العديد من ...Thu, 08 Jun 2017 14:24:09 GMT
-
إنشاء معهد لتطوير الدواء بجامعة كفرالشيخ وآخر للنباتات الطبية بـ"بني سويف"Thu, 08 Jun 2017 14:29:03 GMT