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وادي دجلة يحيل عصام الحضري للتحقيق بسبب تجاوزه في حق النادي
عصام الحضري

وادي دجلة يحيل عصام الحضري للتحقيق بسبب تجاوزه في حق النادي

2017-06-08 19:01:36
أ ش أ

قرر مجلس إدارة نادي وادي دجلة، إحالة حارس مرمى الفريق عصام الحضري، للتحقيق، لتجاوزه في حق النادي.
وأصدر مجلس إدارة وادي دجلة، بيانا رسميا اليوم الخميس أكد خلاله إحالة عصام الحضري حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، للتحقيق، نظرا لما بدر منه من تجاوزات في حق النادي، بعد ظهوره في إحدى البرامج التلفزيونية مؤخرا.

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