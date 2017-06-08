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محلب وجمال الدين يزوران شمال سيناء لتفقد عدد من المشروعات
المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء

محلب وجمال الدين يزوران شمال سيناء لتفقد عدد من المشروعات

2017-06-08 19:31:16

قام المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب ـ يرافقهما اللواء محمد صابر من القيادة الموحدة واللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء والمهندس عبد الرحمن سعيد أمين سر لجنة تنمية وتعمير سيناء ـ بزيارة إلى محافظة شمال سيناء لتفقد عدد من المشروعات الجارى اقامتها في العريش.
كان فى استقبالهم اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء واللواء السيد الحبال مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن ، اللواء محمد السعدنى سكرتير عام المحافظة والدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش والدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة ، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة وفتحي راشد مدير عام تموين شمال سيناء ، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية.
وشملت الزيارة تفقد محطتي تحلية المياه في حي المساعيد ومستشفى العريش العام والصالة المغطاة ، الى جانب تفقد عدد من الكليات والمنشآت الجديدة في جامعة العريش ، وتفقد معرض (أهلا رمضان) فى وسط مدينة العريش ، والقيام بجولة سيرًا علي الأقدام فى شارع 23 يوليو الرئيسى بالعريش ، ولقاء عدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية والاستماع إلى مطالبهم.

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