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السيطرة على حريق محدود نشب في مركز شباب الجزيرة بالزمالك
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السيطرة على حريق محدود نشب في مركز شباب الجزيرة بالزمالك

2017-06-08 18:58:04
أ ش أ

أكد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية اللواء مجدي الشلقاني السيطرة على حريق محدود نشب في مركز شباب الجزيرة بمنطقة الزمالك.
وأوضح اللواء الشلقاني - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الحريق نشب في أحد الأكشاك الخشبية داخل المركز وتوجهت على الفور قوات الحماية المدنية بالقاهرة ونجحت في السيطرة على الحريق وإخماده .

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