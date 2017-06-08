بدأت مساء اليوم بقصر الاتحادية مباحثات ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال العاهل البحريني لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي في مستهل زيارته لمصر.

وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية لملك البحرين - فور وصوله إلى قصر الاتحادية - حيث أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بالعاهل البحريني وعزفت الموسيقي العسكرية السلامين الوطنيين للبحرين ومصر، ثم استعرض الزعيمان حرس الشرف.

وصافح الزعيمان أعضاء وفدي البلدين.