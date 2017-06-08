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كوبلر ووزير الخارجية الألماني يزوران مركز احتجاز مهاجرين في طرابلس
مبعوث اﻻمم المتحدة الجديد الى ليبيا مارتن كوبلر

كوبلر ووزير الخارجية الألماني يزوران مركز احتجاز مهاجرين في طرابلس

2017-06-08 18:55:06
أ ش أ

زار المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الخميس، مركز احتجاز للمهاجرين في طرابلس، رفقة وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل الذي يزور طرابلس حاليا .
وقال كوبلر في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: «إنه من المهم إلقاء الضوء على الظروف المعيشية الرهيبة في هذه المراكز».
وأضاف في تغريدة أخرى، أنه يجب مساعدة الليبيين على تحسين الظروف المعيشية في هذه المراكز، والأهم معالجة الأسباب الجذرية في بلدان المنشأ، ثم قال: «الأمم المتحدة سوف تساعد» .
ووصل وزير الخارجية الألماني مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس صباح الخميس، والتقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، ووعد خلال لقائه السراج بدعم إضافي لليبيا تصل قيمته 3.5 مليون يورو لمساعدة اللاجئين.

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