المخابرات اللبنانية تلقى القبض على فيصل حسين مملوك لقيامه بأعمال إرهابية2017-06-08 18:52:05
أعلن الجيش اللبنانى أنه نتيجة الرصد والمتابعة تمكنت مديرية المخابرات من القبض على المدعو فيصل حسين مملوك لارتباطه بكتائب عبدالله عزام وقيامه بأعمال إرهابية وتطويق مراكز الجيش واقتحام مبنى قوى الأمن الداخلي في عرسال والاشتباك مع عناصره ما أدى إلى استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين.
وأوضح الجيش ـ في بيان اليوم ـ أن المتهم قام بتهريب الأسلحة والذخائر الحربية والاتجار بها لمصلحة المجموعات الإرهابية.
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