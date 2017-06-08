اض أسامة إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في مران الفريق الذي أقيم اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر نادي الزمالك.

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، برنامجا تأهيليا لأسامة إبراهيم تحت إشرف الجهاز الطبي للفريق، في محاولة لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

من جهة أخرى، عاد محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى الفريق، للمشاركة في مران الزمالك اليوم بعد الحصول على إذن بالغياب عن مران الأمس.. كما شارك إسلام جمال مدافع الزمالك في التدريبات، وكذلك أيمن حفني صانع ألعاب الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الجولة 31 للدوري الممتاز يوم الخميس المقبل.

كما خضع محمد إبراهيم ومحمود دونجا، لجلسة علاج تأهيلية تحت إشراف أيمن فريد طبيب الزمالك، حيث حضر الثنائي للمران اليوم بملعب النادي، وخضعا لجلسات علاجية في حمام السباحة.