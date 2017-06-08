 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 07:27 مساءً
روابط سريعة
مراسم استقبال رسمية للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بقصر الاتحادية
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى

مراسم استقبال رسمية للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بقصر الاتحادية

2017-06-08 18:47:37
أ ش أ

أقيمت مراسم استقبال رسمية اليوم الخميس لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بقصر الاتحادية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب وصول عاهل البحرين إلى القاهرة.
واستعرض الزعيمان حرس الشرف، وتم عزف السلامين الوطنيين.
ومن المقرر أن يجري الزعيمان مباحثات هامة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات وتطورات قضايا المنطقة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3