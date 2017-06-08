يستأنف مجلس النواب يوم الإثنين المقبل جلساته العامة التي ستستمر على مدار ثلاثة أيام لنظر عدد من مشاريع القوانين وطلبات الإحاطة والمناقشة العامة المقدمة من النواب.

ومن المقرر أن يأخذ المجلس يوم الإثنين الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

كما سيناقش المجلس في نفس اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي “الإعلام والثقافة والآثار”، و”الشئون الدستورية والتشريعية” بشأن مشروع قانون حول إنشاء نقابة للأثريين، إلى جانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة “الخطة والموازنة” عن قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي (إندونيسيا) في ديسمبر 2013.

ويناقش المجلس - كذلك في ذات اليوم - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة “الدفاع والأمن القومي” ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية والمؤرخ في 19 ديسمبر 2016.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات تشمل حماية التراث والقرض الثاني لتمويل مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد، وخطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن منحة لتمويل المشروع النموذجي “تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء، إلى جانب خطاب صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بشأن منحة لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية.

ويناقش المجلس يوم /الثلاثاء/ المقبل، عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج بعض المدن والقرى ضمن خطة الصرف الصحي، ومشاكل مياه الشرب، فضلا عن ارتفاع فواتير استهلاك المياه.

ويستأنف المجلس جلساته يوم /الأربعاء/ لمناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من جانب عدد من النواب حول عدد من المشكلات في مختلف محافظات الجمهورية.