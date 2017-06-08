أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن إصابة 11 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولى الساحلى مدخل ميناء البرلس، مركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الإسعاف أنه فور وقوع الحادث تم دفع 8 سيارة اسعاف مجهزة الى موقع الحادث خلال 6 دقائق من وقوعه.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم نقل المصابين الى مستشفي بلطيم المركزى ، لافتا الى أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس والجسد ، مؤكدا توافر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى ، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.