الصحة: فحص 2588 حالة واجراء 40 جراحة في حملة مكبرة لفحص عيون مرضى السكر2017-06-08 17:32:21
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص 2588 حالة عن طريق المسح الطبى الشامل لعيون مرضي السكر ، وإجراء 40 عملية مياه بيضاء وزرع عدسة بمحافظة بني سويف بالمجان ، فى الفترة من شهر فبراير الماضي وحتي الآن.
وقالت الدكتورة نهال عبدالمنعم مدير عام الادارة العامة لطب العيون بالوزارة أن محافظة بنى سويف هى البداية لحملة مكبرة للمسح الطبى لعيون مرضى السكر بالمجان والتى تستهدف محافظات الصعيد ، ومن المقرر الإنتهاء من جميع محافظات الصعيد تباعا خلال العامين المقبلين ، وذلك برعاية وزير الصحة والسكان.
وأوضحت الدكتورة نهال عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة لطب العيون بالوزارة أن عملية المسح الشامل لعيون مرضي السكر تمت بالتعاون بين وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية ببني سويف وادارة مستشفي الرمد ببني سويف ، لافتة الى أنه تم تحديد يومين أسبوعيا بمستشفي الرمد لإجراء الكشف الطبى على عيون مرضى السكر.
وأضافت مدير الإدارة العامة لطب العيون أن المسح الطبى يشمل عمل ماسح مقطعي وسونار للعين وتصوير قاع العين ، بالإضافة الي قياس نسبة السكر في الدم ، مشيرة الى أنه يتم عمل كروت متابعة للمرضي بجدول زمني.
وأشارت مدير الادارة العامة لطب العيون الى أنه يتم اجراء ما يحتاجه المريض سواء جلسات أرجون ليزر أو حقن داخل العين أو عمليات المياه البيضاء ، لافتة الي أن الخدمة تقدم بالمجان سواء من خلال عيادة المسح الشامل أو من خلال العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي بالعيادات المتواجدة داخل المستشفى.
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