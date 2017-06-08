قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج إن القوات المسلحة وزعت اليوم الخميس 3 آلاف كرتونة مواد غذائية تحت شعار “تحيا مصر” بأسعار مخفضة على المواطنين بقرى مركز دار السلام.

وأوضح محافظ سوهاج - فى تصريحات اليوم - أن الكرتونة الواحدة تضم كيلو أرز وكيلو سكر وعلبة سمن و كيس فول وباكو شاى و2 كيس مكرونة 400 جرام وبرطمان صلصة ويتم بيعها بسعر 25 جنيها للكرتونة الواحدة.

ولفت إلى قيام 10 سيارات تابعة للوحدة المحلية بمركز دار السلام بتوزيع الكراتين وبيعها للأهالى بقرى عرب العطيات القبلية وعرب الصبحة وبنى عوام وأولاد خلف ونقنق ومزاتة شرق والنصيرات ونجع المناصير وعزبة الشيخ بطيخ بدائرة المركز وذلك بالتعاون مع عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة اللذين أشرفوا على عمليات التوزيع.

وأشاد محافظ سوهاج بمجهودات القوات المسلحة فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوفير المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ بيع القوات المسلحة وسيارات التوزيع التى تنتشر بالميادين لمواجهة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة وبخاصة خلال شهر رمضان الكريم.