القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة بدار السلام2017-06-08 17:25:07
قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج إن القوات المسلحة وزعت اليوم الخميس 3 آلاف كرتونة مواد غذائية تحت شعار “تحيا مصر” بأسعار مخفضة على المواطنين بقرى مركز دار السلام.
وأوضح محافظ سوهاج - فى تصريحات اليوم - أن الكرتونة الواحدة تضم كيلو أرز وكيلو سكر وعلبة سمن و كيس فول وباكو شاى و2 كيس مكرونة 400 جرام وبرطمان صلصة ويتم بيعها بسعر 25 جنيها للكرتونة الواحدة.
ولفت إلى قيام 10 سيارات تابعة للوحدة المحلية بمركز دار السلام بتوزيع الكراتين وبيعها للأهالى بقرى عرب العطيات القبلية وعرب الصبحة وبنى عوام وأولاد خلف ونقنق ومزاتة شرق والنصيرات ونجع المناصير وعزبة الشيخ بطيخ بدائرة المركز وذلك بالتعاون مع عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة اللذين أشرفوا على عمليات التوزيع.
وأشاد محافظ سوهاج بمجهودات القوات المسلحة فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوفير المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ بيع القوات المسلحة وسيارات التوزيع التى تنتشر بالميادين لمواجهة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة وبخاصة خلال شهر رمضان الكريم.
-
متحدث الجيش الليبي: قطر حاولت اغتيال المشير خليفة حفتر شرق بنغازي
اتهم المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية عقيد أحمد المسماري دولة قطر بدعم عناصر إرهابية مطلوبة في ليبيا . وأعرب عقيد أحمد المسماري ، في مؤتمر صحفي ، نشرته ...Thu, 08 Jun 2017 10:56:53 GMT
-
منذ قرار «التعويم».. مصر تجذب 8.4 مليار دولار
كشف نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، اليوم الخميس، عن أن بلاده جذبت استثمارات أجنبية، بقيمة 8.4 مليار دولار، في أدوات الدين المحلية، منذ تحرير ...Thu, 08 Jun 2017 09:26:56 GMT
-
الأمم المتحدة: داعش نظم عمليات قتل جماعية للمدنيين الفارين بالموصل
ذكرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف أنها تلقت تقارير تشير إلى أن أكثر من 231 مدنيا قتلوا وهم يحاولون الفرار من غرب الموصل وذلك منذ 26 مايو الماضي. ...Thu, 08 Jun 2017 13:12:20 GMT
-
"الصيف" بمليون دولار في لندن
تم بيع لوحة “الصيف” للفنان الروسي “إسحاق ليفيتان” في مزاد علني في لندن مقابل 908 آلاف جنيه إسترليني (قرابة1.1 مليون دولار). ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن العمل ...Thu, 08 Jun 2017 14:29:24 GMT
-
تكريم الفائزين بجائزة بوشكين 2017 في روما
أكدت وسائل إعلام أن احتفال توزيع جوائز “بوشكين-2017” العالمية للفنون سيعقد في العاصمة الإيطالية روما. ووفقا لروسيا اليوم ، الفائزين بهذه الجائزة لهذا العام هم ...Thu, 08 Jun 2017 14:32:20 GMT
-
معرض بريطانى يجسد جدل الخروج من الاتحاد الأوروبى
يطلق الفنان البريطاني جريسون بيري يوم الخميس معرضا جديدا، تزامنا مع إجراء الانتخابات العامة، يسلط فيه كالعادة بعين الناقد الضوء على صخب المشهد السياسي في بلده. ومن ...Thu, 08 Jun 2017 14:29:24 GMT
-
مؤتمر لدعم المشروعات الشبابية المتوسطة والصغيرة بشرم الشيخ
تنظم سلسلة مؤتمرات “مصر باب الوصل” مؤتمرا لدعم المشروعات الشبابية المتوسطة والصغيرة يوم 13 سبتمبر المقبل بشرم الشيخ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة العديد من ...Thu, 08 Jun 2017 14:24:09 GMT
-
السيسى يؤكد أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات ...Thu, 08 Jun 2017 14:29:04 GMT
-
إنشاء معهد لتطوير الدواء بجامعة كفرالشيخ وآخر للنباتات الطبية بـ"بني سويف"Thu, 08 Jun 2017 14:29:03 GMT