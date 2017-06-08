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مقتل 10 من مسلحي "داعش" في أفغانستان
انفجار في أفغانستان

مقتل 10 من مسلحي "داعش" في أفغانستان

2017-06-08 17:27:25
أ ش أ

قتل 10 مسلحين على الأقل ينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي في شرقي ولاية ننجرهار الأفغانية خلال الـ 24 ساعة الماضية خلال غارات جوية لقوات أجنبية.
ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن متحدث باسم محافظ ولاية ننجرهار قوله أجانب من بين القتلى في الغارات الأخيرة.
وأشار المتحدث إلى استمرار الغارات الجوية في الولاية.

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