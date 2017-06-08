مصرع سائق فى احتراق سيارة محملة بالبنزين على طريق "سوهاج ـ البحر الأحمر"2017-06-08 17:23:24
لقى سائق مصرعه إثر اشتعال النار فى سيارة نقل بمقطورة محملة ب 62 ألف لتر بنزين أثناء سيرها على طريق سوهاج / البحر الأحمر بدائرة مركز أخميم حيث احترقت حمولة السيارة بالكامل.
كان مدير أمن سوهاج اللواء مصطفى مقبل قد تلقى إخطارا من مركز شرطة أخميم باشتعال النار فى سيارة أثناء سيرها على طريق (سوهاج / البحر الأحمر) بالكيلو 80 من الطريق بدائرة المركز فانتقلت إلى مكان البلاغ قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتبين من المعاينة أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة محملة بالمواد البترولية قيادة أحمد محمد هارون (35 عاما) ويقيم بمدينة سوهاج اختلت عجلة القيادة فى يده أثناء تجاوز أحد المنحنيات الخطرة بالطريق ماأدي لإنقلابها بجانب الطريق واشتعال النار بها.
وقد نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة وتفحم جثته، وتم نقله إلى مستشفي أخميم المركزي كما أحترقت حمولة السيارة 62 ألف لتر بنزين 80 قادمة من مستودع مصر للبترول بالسويس لتفريغها بمستودع مصر للبترول بشارع (أسيوط / سوهاج) بدائرة قسم ثان سوهاج.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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