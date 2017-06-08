أعلن نائب مدير قسم التحديات والتهديدات في وزارة الخارجية الروسية دميتري فيوكتيستوف أن لدى روسيا معلومات عن محاولات تنظيم “داعش” للإستثمار في مشاريع في أوروبا من خلال بنوك في الشرق الأوسط ، وتم إعلام الولايات المتحدة بهذه المعلومات.

وقال فيوكتيستوف - في تصريح للصحفيين بعد لقائه مع وفد من الولايات المتحدة ، في إطار مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال (فاتف) - ” لقد قدمنا للأمريكيين أسماء محددة لبنوك من الشرق الأوسط كدليل على صحة أقوالنا ، وهذه البنوك تستثمر الأموال في بلدين أوروبيين” ، وهذه المجموعة تعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ولم يقدم فيوكتيستوف أي تفاصيل عن الدول الأوروبية المعنية ، لكنه قال ” إن الأمريكيين تلقوا هذه المعلومات وبدأوا بدراستها ، وأعربوا عن امتنانهم لنا”.

وفي الوقت نفسه ، قال فيوكتيستوف “كان لدينا معلومات مسبقة حول محاولات تنظيم داعش للإستثمار في العقارات في نيويورك وتركيا”.

وأضاف ” إن مسلحي التنظيم يحاولون تعويض خسائرهم من خلال التجارة في المعادن القيمة ، حيث استولوا على منجم لاستخراج الفوسفات ومصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك في العراق ، أما في سوريا فقد استولوا على العديد من مصانع الأسمنت وبعض الشركات الأخرى”.