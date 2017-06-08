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إصابة عسكريين إثر إنفجار لغم بجبل المغيلة بتونس
انفجار لغم ارضي ‎

إصابة عسكريين إثر إنفجار لغم بجبل المغيلة بتونس

2017-06-08 17:17:27
أ ش أ

أصيب عسكريين إثنين بجروح اليوم الخميس اثر انفجار لغم بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل المغيلة بتونس أثناء عمليات تمشيط تقوم بها الوحدات العسكرية بالجبل المذكور.
وأكدت مصادر أمنية تونسية أن القوات الأمنية العسكرية تقوم بعمليات تمشيط للجبل منذ العثور علي جثة راعي أغنام مقتولا علي أيدي إرهابيين ، حيث تسعى الجهات الأمنية الى القبض علي العناصر الإرهابية.

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