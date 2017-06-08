أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال 116 بلاغا لحالات مرضية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية خلال امتحاناتهم بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من الأحد الى الأربعاء الماضى.

وأوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة أن الغرفة المركزية للطواريء بالوزارة منعقدة طوال فترة الامتحانات ، مشيرا الى أن أغلب البلاغات التى تلقتها الغرفة كانت لحالات إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية ، فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه تم اسعاف ٢٠ حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الإنتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة ، كما تم خروج ٢٨ حالة تحسن بعد تلقيهم العلاج والرعاية بالمستشفيات ، فيما تزال 68 حالة تخضع للعلاج للملاحظة الطبية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية وحالتهم جميعا مستقرة.

وأكد أنه منذ بداية الامتحانات تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الإنتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة ، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الإنتشار السريع المركزية ، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات ، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته ، لافتة الى أنه تم دفع ١٢٤٥ ‪ سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية.