قال وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي، إن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على تأسيس شركة قابضة وشركات تابعة تعمل في مجال جمع وتدوير المخلفات، مشيرا إلى أن ذلك كان باقتراح من وزير التنمية المحلية وتلبية لمطالب في مجلس النواب منذ أسبوعين.

وأوضح الدكتور أشرف الشرقاوي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن الشركة لن تكون تابعة لقطاع الأعمال العام، ولكنها شركة قابضة ستمارس نشاطها في جميع محافظات مصر، لافتا إلى التنسيق مع وزارة البيئة لإجراء دراستين الأولى فنية عن احتياجات مصانع تدوير المخلفات، والأخرى دراسة مالية عن رأس المال المطلوب لهذه الشركة.

وأضاف الوزير أن إعلان نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام نهاية يونيو، لافتا إلى أنها نتائج جيدة وهناك زيادة في الأرباح وتحسن في الأداء.