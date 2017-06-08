قال محمد فهمي بركات رئيس مركز ومدينة الغنايم بمحافظة أسيوط إنه تم تخصيص 24 مليونا و442 ألف جنيه لإنشاء بعض المشروعات التي تخدم أهالي المركز .

وأضاف رئيس المدينة -في تصريحات اليوم الخميس- أنه يجري إنشاء الإدارة التعليمية بالغنايم بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية 6ر2 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء المدرسة التجريبية للغات بقرية دير الجنادلة والتي تبلغ تكلفتها 4 ملايين و842 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه جاري إنشاء مركز شرطة الغنايم بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليون جنيه، ويهدف إلى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين في أماكنهم ونشر الأمن في كل ربوع المركز.