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وزير الدفاع الروسي يلتقي دي ميستورا ويؤكد الالتزام بوقف النار في سوريا
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا

وزير الدفاع الروسي يلتقي دي ميستورا ويؤكد الالتزام بوقف النار في سوريا

2017-06-08 17:05:11

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن نظام وقف النار ينفذ بشكل فعلي في جميع مناطق تخفيف التصعيد بسوريا.
وقال المسئول الروسي -خلال لقائه مع المبعوث الأممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الخميس- “إن نظام وقف النار ينفذ فعليا في جميع مناطق تخفيف التصعيد، والانتهاكات التي نسجلها من جانب المعارضة ومن جانب القوات الحكومية ليست كارثية ولا تتطلب ردة فعل حادة من قبل القوات التي تراقب الالتزام بنظام الهدنة”.
بدوره، أكد دي ميستورا أن المفاوضات حول سوريا بإمكانها تحقيق نتيجة ملموسة في الوقت الحالي.وقال دي ميستورا : ” إن الوقت مناسب جدا حاليا، لأن هناك أحداث كثيرة في المنطقة”، ولفت إلى أنه في هذه الفترة الزمنية بالذات بإمكان الأطراف تحقيق نتيجة جيدة.

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