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خط سكة حديد بين مدينتي بلبيس والعاشر
قطار سكة حديد - صورة أرشيفية

خط سكة حديد بين مدينتي بلبيس والعاشر

2017-06-08 17:04:29
أ ش أ

قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية إن وزارة النقل وافقت على تنفيذ مقترح مشروع انشاء خط سكة حديد بين مدينتي بلبيس والعاشر من رمضان.
وأوضح المحافظ فى تصريحات اليوم الخميس أن هذا المشروع سيعمل على تسهيل وتيسير نقل العمالة والطلبة ، وكذلك البضائع المتجهة من مدينة العاشر الى كافة محافظات وموانيء مصر ، وكذلك تخفيف تكدث السيارات وقت ذروة انصراف عمالة العاشر ويقلل الحوادث اليومية الناتجة عن هذا التكدس بهذا الطريق.
وأشار إلى أن مشروع السكة الحديد يمتد بطول 34 كيلو مترا ، ويتضمن 6 محطات تنطلق من المنطقة الصناعية بالعاشر وحتى مدينة بلبيس ، وأنه يتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية حول مواقع المحطات لتتناسب مع المخططات الاستيراتيجية مع مدينة العاشر.

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