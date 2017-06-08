نجح ضباط الادارة العامة لتأمين محور قناة السويس في إحباط محاولة تهريب 175 كيلو جراما من مخدر البانجو إلى داخل البلاد عبر ميناء بورسعيد.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ بورسعيد، أكدتها التحريات السرية، مفادها اعتزام كل من المدعو محمود أ.س. “28 سنة سائق” مقيم بمحافظة البحر الأحمر، سبق اتهامه فى قضية سرقة متنوعة، والمدعو حسن ع.ح. “24 سنة تباع” مقيم بمحافظة البحر الأحمر، سبق إتهامه فى قضيتى تعاطى مواد مخدرة، تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل مخزن سرى مصنع بالسيارة رقم (33671 نقل الدقهلية ) والمعدة خصيصاً لهذا الغرض؛ وذلك من مدينة بورسعيد إلى خارجها عن طريق منفذ الشاحنات الجمركى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة أسفر احداها عن ضبط السيارة وقائديها.. وتم تشكيل لجنة أمنية أسفرت جهودها عقب تفتيش السيارة عن ضبط 99 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 175 كيلو جراما.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار..وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.