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الأعلى للإعلام يطلق موقعه الإلكتروني.. وصفحات رسمية في مواقع التواصل
مكرم محمد أحمد

الأعلى للإعلام يطلق موقعه الإلكتروني.. وصفحات رسمية في مواقع التواصل

2017-06-08 16:59:58
أ ش أ

أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد اليوم الخميس، الموقع الإلكتروني للمجلس.
ويضم الموقع الإلكتروني قسما خاصا بأخبار المجلس والاجتماعات وشكاوى الجماهير وردود المجلس ونشر تقارير وبيانات المجلس على مدار الساعة، فضلا عن خدمة “واتس آب” لتلقي شكاوى الجماهير وآرائهم، فيما يبث على الفضائيات وما ينشر في الصحف.
ويضم الموقع قسما لمقالات كبار الكتاب بينهم مفيد فوزي، عبد القادر شهيب، وماجدة موريس.
كما أطلق المجلس صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” و”انستجرام” بهدف التواصل مع جمهورها وخدمة الرسالة الإعلامية بكافة أشكالها.

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