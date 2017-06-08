استمرت حملات وزارة البيئة للتفتيش على المنشآت الصناعية لليوم الثاني على التوالي من خلال إلادارة العامة للتفتيش البيئي، وذلك على هامش فعاليات يوم البيئة العالمي.

وتم تنفيذ حملة مشتركة من الإدارة العامة للتفتيش وفرع القاهرة الكبرى وشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة شبرا الخيمة أول وإدارة البيئة بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك للتفتيش على مصادر التلوث بمنطقة شبرا الخيمة الصناعية.

وأسفرت الحملة عن التفتيش على 12 منشآة صناعية لصناعة البلاستيك ( تكسير ، تخريز ، حضير بلاستيك )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة .