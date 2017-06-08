 Moheet on google
الخميس 8 يونيو 2017 05:56 مساءً
روابط سريعة
البيئة: التفتيش على 12 منشآة لصناعة البلاستيك بشبرا وإجراءات ضد المخالفين
وزير البيئة خالد فهمي

البيئة: التفتيش على 12 منشآة لصناعة البلاستيك بشبرا وإجراءات ضد المخالفين

2017-06-08 17:01:19
أ ش أ

استمرت حملات وزارة البيئة للتفتيش على المنشآت الصناعية لليوم الثاني على التوالي من خلال إلادارة العامة للتفتيش البيئي، وذلك على هامش فعاليات يوم البيئة العالمي.
وتم تنفيذ حملة مشتركة من الإدارة العامة للتفتيش وفرع القاهرة الكبرى وشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة شبرا الخيمة أول وإدارة البيئة بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك للتفتيش على مصادر التلوث بمنطقة شبرا الخيمة الصناعية.
وأسفرت الحملة عن التفتيش على 12 منشآة صناعية لصناعة البلاستيك ( تكسير ، تخريز ، حضير بلاستيك )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3